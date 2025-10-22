Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Кличко: попередньо відомо про загиблого через атаку Росії на Київ

Фото від 10 жовтня 2025 року. Київ, наслідки російської повітряної атаки.
Фото від 10 жовтня 2025 року. Київ, наслідки російської повітряної атаки.

Внаслідок атаки російських безпілотників на Київ виникла пожежа в Дніпровському районі Києва, її локалізували, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко вранці 22 жовтня.

«Усі служби працюють на місці. Врятували 10 людей. За попередніми даними, виявили тіло 1 загиблого», – заявив він.

У Дарницькому районі, за його даними, екстрені служби виїхали на загоряння в нежитловій будівлі. Згодом Кличко повідомив, що падіння уламків у Деснянському районі спричинило загоряння в 10-типоверховому житловому будинку. Попредньо відомо також про влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі.

Читайте також: Унаслідок російського авіаудару по Херсону поранена жінка – влада

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про пожежу в Дніпровському районі на рівні восьмого та дев’ятого поверхів багатоповерхівки.

Раніше Кличко повідомляв про наслідки ракетного обстрілу міста на початку доби 22 жовтня. У Голосіївському районі після вибуху зайнялася пожежа. У Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку, спричинивши загоряння автівок, без постраждалих.

У Дніпровському районі уламки впали у дворі одного з житлових будинків. В цьому ж районі вибухова хвиля вибила скло у вікнах житлового будинку.




Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG