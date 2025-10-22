Кличко: попередньо відомо про загиблого через атаку Росії на Київ

Внаслідок атаки російських безпілотників на Київ виникла пожежа в Дніпровському районі Києва, її локалізували, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко вранці 22 жовтня.

«Усі служби працюють на місці. Врятували 10 людей. За попередніми даними, виявили тіло 1 загиблого», – заявив він.

У Дарницькому районі, за його даними, екстрені служби виїхали на загоряння в нежитловій будівлі. Згодом Кличко повідомив, що падіння уламків у Деснянському районі спричинило загоряння в 10-типоверховому житловому будинку. Попредньо відомо також про влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про пожежу в Дніпровському районі на рівні восьмого та дев’ятого поверхів багатоповерхівки.

Раніше Кличко повідомляв про наслідки ракетного обстрілу міста на початку доби 22 жовтня. У Голосіївському районі після вибуху зайнялася пожежа. У Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку, спричинивши загоряння автівок, без постраждалих.

У Дніпровському районі уламки впали у дворі одного з житлових будинків. В цьому ж районі вибухова хвиля вибила скло у вікнах житлового будинку.











