Шмигаль обговорив із головою Міноборони Іспанії зміцнення ППО й програму PURL

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову з іспанською колегою Маргаритою Роблес – про це він повідомив 21 жовтня.

Шмигаль вказав на те, що Україна «критично потребує» зміцнення протиповітряної оборони на тлі посилення російських атак, зокрема шляхом надання ракет для Patriot, NASAMS та IRIS-T.

«Обговорили можливість такої допомоги від Іспанії. Крім того, проговорили перспективні спільні індустріальні проєкти, зокрема, ремонт і виробництво техніки на території наших держав. А також можливості долучення Іспанії до ініціативи PURL», – заявив він.

Міністр подякував Роблес за підтримку України й запросив «відвідати Київ, аби обговорити взаємовигідне партнерство між нашими оборонними галузями».

Міністерство оборони Іспанії наразі не коментувало зустріч.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння і боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

За останніми даними Рютте, до ініціативи долучилась половина країн-членів НАТО – 16 країн. Водночас серед них немає Франції, Британії, Польщі, Іспанії та Італії.



