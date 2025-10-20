Зеленський: Україна і США готують контракт на поставки 25 систем Patriot

Україна готує контракт з американськими оборонними компаніями на постачання 25 систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«У координації з відповідними службами США ми побудували розмови з оборонними компаніями щодо ППО, готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста, але довготривала», – цитують слова Зеленського українські ЗМІ 20 жовтня.

За його словами, ці 25 Patriot Україна буде отримувати «щороку, різну кількість в різні роки» через те, що є черга з країн, які також уклали відповідні контракти.

При цьому президент зазначив, що Білий дім може змінити чергу, «якщо на те буде політична воля», а також країни ЄС можуть поступитися своїм пріоритетом у черзі.

Зеленський неодноразово закликав партнерів України надати їй системи ППО, зокрема Patriot, на тлі російських ударів по енергетиці, які посилилися з настанням холодів і наближенням опалювального сезону.

Під час візиту до США минулого тижня президент мав зустріч із представниками оборонної компанії Raytheon, яка виробляє, серед іншого системи Patriot.