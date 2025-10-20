Зеленський після Ставки: доручив оперативно підготувати документи для угод з США про закупівлю систем ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому більшість питань стосувалися енергетики.



«Була також окрема доповідь щодо військового компонента, а саме прикриття обʼєктів енергетики від ударів з повітря. Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації. Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини», – написав він у телеграмі.



Також, за його словами, детально обговорили ситуацію в газовій сфері – накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи.



«Вдячний усім українським газовикам, кожній компанії, які працюють заради України. Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота», – додав Зеленський.

Президент також повідомив про доповіді щодо відновлення в громадах після ударів РФ. Зокрема, це стосується резервів обладнання. За його словами, є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання, МЗС України має проявити більше активності.

Раніше під час спілкування з журналістами Зеленський заявив, що Україна готує контракт на постачання 25 систем Patriot. За його словами, ці 25 Patriot Україна буде отримувати «щороку, різну кількість в різні роки» через те, що є черга з країн, які також уклали відповідні контракти.

При цьому президент зазначив, що Білий дім може змінити чергу, «якщо на те буде політична воля», а також країни ЄС можуть поступитися своїм пріоритетом у черзі.

Зеленський неодноразово закликав партнерів України надати їй системи ППО, зокрема Patriot, на тлі російських ударів по енергетиці, які посилилися з настанням холодів і наближенням опалювального сезону.

Під час візиту до США минулого тижня президент мав зустріч із представниками оборонної компанії Raytheon, яка виробляє, серед іншого системи Patriot.



