Зеленський після Ставки: доручив оперативно підготувати документи для угод з США про закупівлю систем ППО

Раніше під час спілкування з журналістами Зеленський заявив, що Україна готує контракт на постачання 25 систем Patriot

Президент України Володимир Зеленський повідомив про засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому більшість питань стосувалися енергетики.

«Була також окрема доповідь щодо військового компонента, а саме прикриття обʼєктів енергетики від ударів з повітря. Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації. Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини», – написав він у телеграмі.

Також, за його словами, детально обговорили ситуацію в газовій сфері – накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи.

«Вдячний усім українським газовикам, кожній компанії, які працюють заради України. Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота», – додав Зеленський.

Президент також повідомив про доповіді щодо відновлення в громадах після ударів РФ. Зокрема, це стосується резервів обладнання. За його словами, є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання, МЗС України має проявити більше активності.

Раніше під час спілкування з журналістами Зеленський заявив, що Україна готує контракт на постачання 25 систем Patriot. За його словами, ці 25 Patriot Україна буде отримувати «щороку, різну кількість в різні роки» через те, що є черга з країн, які також уклали відповідні контракти.

При цьому президент зазначив, що Білий дім може змінити чергу, «якщо на те буде політична воля», а також країни ЄС можуть поступитися своїм пріоритетом у черзі.

Зеленський неодноразово закликав партнерів України надати їй системи ППО, зокрема Patriot, на тлі російських ударів по енергетиці, які посилилися з настанням холодів і наближенням опалювального сезону.

Під час візиту до США минулого тижня президент мав зустріч із представниками оборонної компанії Raytheon, яка виробляє, серед іншого системи Patriot.


