Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Про це він повідомив після проведення Ставки Верховного головнокомандувача.

«Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями – виробниками дронів-перехоплювачів – потрібні максимальні обсяги виробництва», – написав він у телеграмі.

У вересні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв про нарощування бойових вертольотів та легкомоторної авіації для боротьби з російськими дронами. За його словами, залежно від погоди, вертольоти інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), у вересні для нічних атак по Україні Росія в середньому використовувала 187 далекобійних безпілотників (багато з яких були типу «Шахед»). За даними аналітиків, у січні 2025 року аналогічні атаки були з застосуванням в середньому лише 83 безпілотників.