У КМДА розповіли, коли ввімкнуть опалення у будинках

У Києві наразі погода дозволяє не починати опалювальний сезон у будинках, зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв в ефірі «Київ24».

За його словами, на вулиці зараз «доволі тепло», попри те, що вже середина жовтня. Синоптики прогнозують далі +16 градусів, що фактично дозволяє поки що не вмикати опалення.

Пантелєєв каже, що опалення для житлових будинків у столиці можуть запустити вже у листопаді – зараз газ потрібно використовувати «виважено» через російські теракти проти газової інфраструктури. Не виключається, що газ знадобиться у січні, або лютому.

Водночас заступник керівника КМДА зазначив, що технічні можливості дозволяють запустити опалення «прямо зараз». Але поки що достатньо того, що з теплом вже школи, дитячі садочки, лікарні та інші заклади соціальної сфери.

«Зараз всюди, де потрібно, тепло вже маємо... Поки що до кінця місяця ми будемо в такому режимі», – додав Пантелєєв.

У Києві можливість отримувати централізоване теплопостачання для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери діє з 3 жовтня, повідомив на початку місяця міський голова Віталій Кличко.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві метеорологічна осінь почалася 24 вересня – на тиждень пізніше за кліматичну норму. Вже через два дні – 26 числа – був найхолодніший день вересня.



