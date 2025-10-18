Кулеба пояснив, як Росія змінила тактику ударів по енергетиці України

Сили РФ продовжують вдосконалювати технології застосування дронів і змінюють тактику повітряних атак по енергетиці України, зазначив віцепрем’єра з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, Україна входить у зимовий період «під постійними атаками» російських військ. Щодня фіксуються удари по електростанціях, підстанціях, а також газових і водних об’єктах.

Кулеба каже, що останнім часом РФ прицільно б’є по транспортній інфраструктурі, зокрема, по залізничних напрямках.

«Попри це протягом останнього року обсяг робіт із посилення захисту критичних об’єктів перевищили показники усіх попередніх років. Зокрема, роботи проведено на 22 об’єктах», – розповів міністр.

За словами Кулеби, щодня сили РФ застосовують до 15 дронів типу «Shahed», кожен із яких несе близько 90 кілограмів вибухівки. Безпілотники атакують одну і ту саму ціль – прицільно та координовано.

«Мета Росії – дестабілізувати ситуацію всередині країни, посіяти паніку та створити образ внутрішнього ворога. Вони робитимуть усе, щоб ми залишилися без світла, води й опалення. Зима буде складною, і ми маємо до цього готуватися», – наголосив він.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго 12 жовтня заявили, що ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але роботу енергетиків ускладнюють постійні російські обстріли.