Міненерго: Росія протягом ночі атакує енергетику. У 2 областях почалися аварійні знеструмлення

Росія протягом ночі завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі країни, повідомляє міністерка енергетики Світлана Гринчук вранці 22 жовтня.

«Масована атака продовжується. Усі подробиці згодом. Просимо всіх залишатися в укриттях», – написала вона в своїх соцмережах.

Міністерство енергетики додає, що енергетики почнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи, щойно дозволять безпекові умови.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив про пошкодження об’єктів підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі через прямі влучання та падіння уламків.

Місцевий оператор «Полтаваобленерго» повідомив про застосування графіків аварійного відключення споживачів електроенергії в області. Про графіки аварійних відключень для чотирьох черг споживачів також повідомляла влада Сумщини.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



