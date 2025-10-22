Федоров: через нічну атаку РФ на Запоріжжя є поранені, майже 2 тисячі людей без електрики

Російські війська атакували Запоріжжя протягом ночі на 22 жовтня, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров вранці у середу.

«Через нічну ворожу атаку без електропостачання майже 2000 людей. Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація», – повідомив він.

За даними голови області, у місті постраждали 13 людей. Раніше було відомо про п’ятьох поранених жінок віком від 21 до 62 років.

На початку доби Федоров повідомив про удари «Шахедами» по обласному центру: в одному з районів відбулося займання багатоповерхівки та приватних будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







