Міненерго: війська РФ вдарили по енергооб’єктах у двох областях, є знеструмлення

Російські військові завдали ударів по енергетичних об’єктах Чернігівської і Донецької областей, внаслідок чого без світла залишається, зокрема, значна частина споживачів на Чернігівщині, повідомляє Міністерство енергетики.

«У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, спричиненою масованими обстрілами і пошкодженнями енергетичної інфраструктури, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. На Чернігівщині продовжують діяти погодинні графіки відключення електроенергії, через наслідки попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, в «Укренерго» заявили, що внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти є знеструмлені споживачі в кількох областях. Їх переліку там не навели, згадавши лише Чернігівщину.

У «Харківобленерго» повідомили, що через попередні російські обстріли і внаслідок перевантаження мережі знеструмлена частина Холодногірського району Харкова.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.