«Укренерго»: 20 жовтня по всій Україні діятимуть графіки відключень світла

У понеділок, 20 жовтня, по всій території Україні діятимуть графіки відключень світла, але вони поки що не стосуються побутових споживачів, йдеться у повідомленні «Укренерго».

«Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів», – зазначили енергетики.

У компанії пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Водночас, за даними «Укренерго», ситуація в енергосистемі може змінитися, тому варто слідкувати за повідомленнями на сторінках обленерго.

Окрім того, у компанії поінформували, що прямо зараз у Чернігівській області тривають погодинні відключення для побутових споживачів.

З початку повномасштабного вторгнення Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, перші такі атаки почалися у жовтні 2022 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



