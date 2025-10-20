Доступність посилання

Новини | Події

Війська РФ знову вдарили по енергосистемі на Чернігівщині, повідомляють про відключення

Рятувальники гасять пожежу після російської атаки, Ніжин, Чернігівщина, 16 жовтня 2025 року
Рятувальники гасять пожежу після російської атаки, Ніжин, Чернігівщина, 16 жовтня 2025 року

Російські військові знову вдарили по енергетичній системі в Чернігівській області, місцеве обленерго вночі проти 20 жовтня повідомило про нові вимкнення електроенергії в споживачів.

«На жаль, маємо іще 28 тисяч абонентів області без світла – ворог атакував ще один енергетичний об’єкт на Чернігівщині. Працюємо над заживленням споживачів, однак ситуація критична», – йдеться в повідомленні.

Пізніше в «Чернігівобленерго» додали, що було іще одне влучання в енергооб’єкт у Ніжинському районі, й 2700 абонентів залишилися без електропостачання.

«Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, однак пошкодження дуже масштабні», – зазначили в компанії.

Ввечері 19 жовтня «Чернігівобленерго» повідомляло, що сили РФ завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту в Корюківському районі Чернігівської області, внаслідок чого понад 55 тисяч абонентів залишилися без світла.

В «Укренерго» повідомили, що 20 жовтня по всій Україні діятимуть графіки відключень світла для промислових споживачів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

