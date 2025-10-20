Війська РФ знову вдарили по енергосистемі на Чернігівщині, повідомляють про відключення

Російські військові знову вдарили по енергетичній системі в Чернігівській області, місцеве обленерго вночі проти 20 жовтня повідомило про нові вимкнення електроенергії в споживачів.
«На жаль, маємо іще 28 тисяч абонентів області без світла – ворог атакував ще один енергетичний об’єкт на Чернігівщині. Працюємо над заживленням споживачів, однак ситуація критична», – йдеться в повідомленні.
Пізніше в «Чернігівобленерго» додали, що було іще одне влучання в енергооб’єкт у Ніжинському районі, й 2700 абонентів залишилися без електропостачання.
«Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, однак пошкодження дуже масштабні», – зазначили в компанії.
Ввечері 19 жовтня «Чернігівобленерго» повідомляло, що сили РФ завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту в Корюківському районі Чернігівської області, внаслідок чого понад 55 тисяч абонентів залишилися без світла.
В «Укренерго» повідомили, що 20 жовтня по всій Україні діятимуть графіки відключень світла для промислових споживачів.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
