Росія атакувала об’єкт енергетики на Чернігівщині, понад 55 тисяч абонентів без світла – обленерго

Ввечері в неділю, 19 жовтня, сили РФ завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту в Корюківському районі Чернігівської області, йдеться у повідомленні АТ «Чернігівобленерго».

За даними енергетиків, внаслідок атаки понад 55 тисяч абонентів залишилися без світла.

«О 19:00 рашисти атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Пошкодження дуже значні», – кажуть у відомстві.

Зазначається, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що 20 жовтня по всій Україні діятимуть графіки відключень світла.



З початку повномасштабного вторгнення Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, перші такі атаки почалися у жовтні 2022 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



