У Покровському районі Донеччини через удар РФ загинула жінка – ДСНС

Унаслідок чергового обстрілу села Ганнівка Покровського району Донеччини російський снаряд зруйнував приватний житловий будинок, через це під завалами опинилася жінка, повідомляє 19 жовтня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Через постійну небезпеку та активність ворожих дронів рятувальники були змушені декілька разів призупиняти аварійно-рятувальні роботи. Попри ризик, фахівці ДСНС завершили роботу і деблокували тіло загиблої жінки з-під уламків власного помешкання», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.