Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У Покровському районі Донеччини через удар РФ загинула жінка – ДСНС

Зруйновані вулиці Покровська, фото ілюстративне
Зруйновані вулиці Покровська, фото ілюстративне

Унаслідок чергового обстрілу села Ганнівка Покровського району Донеччини російський снаряд зруйнував приватний житловий будинок, через це під завалами опинилася жінка, повідомляє 19 жовтня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Через постійну небезпеку та активність ворожих дронів рятувальники були змушені декілька разів призупиняти аварійно-рятувальні роботи. Попри ризик, фахівці ДСНС завершили роботу і деблокували тіло загиблої жінки з-під уламків власного помешкання», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG