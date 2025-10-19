Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

Унаслідок ударів РФ на Дніпропетровщині постраждали 10 людей – ОВА

Наслідки російських ударів на Дніпропетровщині, фото ілюстративне
Наслідки російських ударів на Дніпропетровщині, фото ілюстративне

Унаслідок атак російських сил на Дніпропетровщині постраждали 10 людей, повідомив зранку 19 жовтня виконувач обов’язків голови ОВА Владислав Гайваненко.

«Через атаку БпЛА в Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у тяжкому стані. Горіли квартири у трьох багатоповерхівках. Зайнялася приватна оселя і в Межівській громаді. У Миколаївській пошкоджена інфраструктура», – вказано в повідомленні.

Також, за даними ОВА, по Нікопольщині російські війська били з артилерії, застосували дрони, постраждали райцентр і Покровська громада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

