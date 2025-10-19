Унаслідок ударів РФ на Дніпропетровщині постраждали 10 людей – ОВА

Унаслідок атак російських сил на Дніпропетровщині постраждали 10 людей, повідомив зранку 19 жовтня виконувач обов’язків голови ОВА Владислав Гайваненко.

«Через атаку БпЛА в Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у тяжкому стані. Горіли квартири у трьох багатоповерхівках. Зайнялася приватна оселя і в Межівській громаді. У Миколаївській пошкоджена інфраструктура», – вказано в повідомленні.

Також, за даними ОВА, по Нікопольщині російські війська били з артилерії, застосували дрони, постраждали райцентр і Покровська громада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.