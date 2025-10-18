По Лозовій армія РФ вперше вдарила КАБом від початку війни – прокуратура

Сили РФ у суботу, 18 жовтня, вперше від початку повномасштабної війни завдали удару КАБом по Лозовій, йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

За даними відомства, удар стався близько 17:40.

«Ворог атакував приватний житловий сектор, внаслідок чого були пошкоджені будинки та господарчі споруди», – зазначили у пресслужбі.

За даними прокуратори, через обстріл постраждали п’ятеро людей, хоча раніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв про шістьох постраждалих.

«Чоловік отримав поранення й травми, 80‑річна мешканка дістала гостру стресову реакцію. Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога», – уточнили у прокуратурі.

Відомо також, що РФ вдарила по Лозовій КАБом, яку запустили з окупованої території України.

«Триває встановлення її модифікації та дальності польоту. Це перший випадок застосування керованої авіабомби по м. Лозова. Додаткові деталі будуть повідомлені після завершення всіх слідчих та експертних дій», – сказано у публікації.

Пізніше у прокуратурі уточнили, що це була реактивна авіабомба.

«По місту Лозова було завдано удару керованою авіаційною бомбою нової модифікації – УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км», – наголосили у відомстві.

Ввечері 18 жовтня сиди РФ завдали удару по Лозовій на Харківщині, йдеться у повідомленні ДСНС України.

«Російські війська сьогодні ввечері (18 жовтня – ред.) завдали удар по житловому сектору міста Лозова, що на Харківщині. Попередньо, постраждали дві жінки. Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа», – кажуть у ДСНС.

Надзвичайники додали, що до ліквідації залучені рятувальники, а також офіцер-рятувальник громади.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



