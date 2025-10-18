Доступність посилання

Сили РФ завдали удару по житловому сектору Лозової, є постраждалі – ДСНС

Наслідки російського удару по Харкову, 18 серпня 2025 року
Ввечері 18 жовтня сиди РФ завдали удару по Лозовій на Харківщині, йдеться у повідомленні ДСНС України.

«Російські війська сьогодні ввечері (18 жовтня – ред.) завдали удар по житловому сектору міста Лозова, що на Харківщині. Попередньо, постраждали дві жінки. Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа», – кажуть у ДСНС.

Надзвичайники додали, що до ліквідації залучені рятувальники, а також офіцер-рятувальник громади.

Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок удару РФ по Лозовій вже постраждало четверо людей.

Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок російської атаки постраждало 6 людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

