Росія вдруге за день атакувала Суми: пошкоджені вокзал і вагони – влада

У суботу, 18 жовтня, сили РФ вдруге атакували Суми безпілотниками, йдеться у повідомленнях в.о. міського голови Артема Кобзара і очільника ОВА Олега Григорова.

«Внаслідок ворожої атаки сьогодні (18 жовтня – ред.) зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури», – написав Кобзар.

За даними мера, у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу пошкоджено вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Згодом голова ОВА уточнив, що влучення дронів зафіксовано безпосередньо «в об’єкти залізничної інфраструктури».

«Ворог підступний. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – це може врятувати життя», – закликали в ОВА.

Раніше, 18 жовтня, в ОВА повідомляли, що Сумська громада перебуває під російськими ударами з ночі. Зокрема, війська РФ атакували ударним безпілотником по автозаправці в Зарічному районі Сум. За попередніми даними місцевої влади, обійшлося без загиблих.

«На цей час відомо про одну постраждалу – 51-річну жінку. Її оглядають медики, надається необхідна допомога», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ОВА повідомляє про російські атаки безпілотниками й керованими авіабомбами на старостати громади. Є пошкодження житлових будинків, масштаби руйнувань уточнюються.

За попередню добу, повідомляла Сумська ОВА, в регіоні внаслідок російських атак постраждали п’ятеро цивільних.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



