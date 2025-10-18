Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулось понад 70 бойових зіткнень

Від початку доби 18 жовтня між Силами оборони і російськими військовими відбулось 74 бойових зіткнення, йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відомо, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення з російськими військами. Крім того, сили РФ завдали сім авіаударів, скинувши 11 керованих авіабомб, а також здійснив 88 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

«На Куп’янському напрямку російські загарбники шість разів намагалися прорвати українську оборону в районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Піщаного. На Лиманському напрямку російська армія здійснила одну атаку поблизу населеного пункту Новий Мир», – зазначили в українському командуванні.

Водночас, за даними Генштабу, на Краматорському напрямку сили РФ двічі намагалась прорвати оборону ЗСУ в районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 31 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка. Сили оборони стримують натиск та відбили всі атаки ворога», – йдеться в оперативному зведенні.

За даними британської розвідки, російські війська, ймовірно, захопили приблизно 250 квадратних кілометрів території України у вересні 2025 року, що є помітним зменшенням порівняно з приблизно 465 кв. км, захопленими у серпні 2025 року. Зазначається, що це відбувається після помірного щомісячного зменшення кількості захоплених територій із червня по серпень 2025 року.

У розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Генеральний штаб ЗСУ 16 жовтня повідомив, що українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області.



