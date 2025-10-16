РФ залучає підрозділи військ КНДР для підтримки операцій на Сумщині – Генштаб ЗСУ

Командування російської армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Із території Курської області РФ ці підрозділи проводять розвідувальні заходи за допомогою безпілотних літальних апаратів, здійснюють виявлення позицій Збройних сил України і надають допомогу в коригуванні вогню по позиціях українських підрозділів у Сумській області», – заявили в командуванні ЗСУ 16 жовтня.

За повідомленням, українські сили зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА й особовим складом російської армії, під час яких здійснювалося коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

«У зв’язку з критичними втратами особового складу і провалом наступальної операції в Сумській області керівництво Російської Федерації продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Днями посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що залучення північнокорейських військових до участі у війні Росії проти України не є «чимось, що могло б суттєво змінити ситуацію» на полі бою і є «ще одним свідченням слабкості Росії у війні проти України».

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) на початку вересня 2025 року повідомила, що, за її даними, Північна Корея втратила вбитими приблизно дві тисячі військовослужбовців, яких відправила до Росії для участі у війні проти України.

Пхеньян офіційно визнав, що на фронті, воюючи на боці Росії, загинули 350 солдатів.

NIS заявила, що КНДР планує додатково відправити близько 6000 солдатів до Росії в рамках третьої хвилі розгортання військ для допомоги Москві у війні проти України, тоді як близько тисячі військових інженерів вже прибули до Росії.

Від жовтня 2024 року, за даними розвідки, Північна Корея направила до Росії приблизно 13 тисяч своїх військовослужбовців. Вони брали участь у боях здебільшого на території Курської області РФ, куди у серпні 2024 року увійшли українські війська. Декілька північнокорейців потрапили в полон до ЗСУ.

Розвідка Великої Британії 15 червня зазначила, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч загальних втрат особового складу у бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії, що становило понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті в липні заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.