Лідер КНДР нагородив солдатів, які воювали на боці Росії проти України

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нагородив північнокорейських військових, які воювали за Росію у війні проти України, повідомило 22 серпня державне ЗМІ Північної Кореї ЦТАК.

Під час церемонії в Пхеньяні на сцені були виставлені портрети загиблих солдатів. На одному зі знімків, опублікованих ЦТАК, видно Кіма, який обіймає солдата, що повернувся з російської війни.

The Wall Street Journal звертає увагу на те, що на церемонії нагородження було більше ніж десяток високопоставлених командирів, які брали участь у війні Росії з Україною.

Видання припускає, що можливо вони будуть знову передислоковані до Росії, хоча їхній від’їзд відбувається на тлі спаду бойових дій за участю сил КНДР в останні місяці.

У червні південнокорейська розвідувальна служба припустила, що Північна Корея, ймовірно, відправить додаткові війська для підтримки війни Росії проти України.

Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оприлюднила наприкінці травня звіт, в якому вказала, що Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте у квітні КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.

Розвідка Великої Британії 15 червня зазначила, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч втрат особового складу у бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії, що становить понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті в липні заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.