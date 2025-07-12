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Новини | Міжнародні

Лавров: рішення надіслати солдатів КНДР до Курської області схвалював Пхеньян

«У нас не було якихось причин відмовлятися від щирого прояву солідарності»
«У нас не було якихось причин відмовлятися від щирого прояву солідарності»

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ініціатива щодо участі північнокорейських військових у боях у Курській області була від Пхеньяна. Москва, за його словами, прийняла цю пропозицію як «щирий вияв солідарності».

«У нас не було якихось причин відмовлятися від щирого прояву солідарності. Ми виходимо з того, що КНДР сама визначає ті форми, в яких реалізує наш договір про стратегічне партнерство», – сказав Лавров за підсумками переговорів із главою північнокорейського МЗС Цой Сон Хі у Вонсані.

Північнокорейський міністр у відповідь запевнила, що Пхеньян беззастережно підтримує дії Росії.

«Ми готові послідовно виконувати всі положення міждержавного договору», - сказала вона.

Після зустрічі із главою МЗС КНДР Лавров зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

У червні південнокорейська розвідувальна служба припустила, що Північна Корея, ймовірно, відправить додаткові війська для підтримки війни Росії проти України в липні або серпні.

Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оприлюднила наприкінці травня звіт, в якому вказала, що Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте у квітні КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.

Розвідка Великої Британії 15 червня зазначила, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч втрат особового складу у бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії, що становить понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.

Цього місяця американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.


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