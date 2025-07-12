Лавров: рішення надіслати солдатів КНДР до Курської області схвалював Пхеньян

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ініціатива щодо участі північнокорейських військових у боях у Курській області була від Пхеньяна. Москва, за його словами, прийняла цю пропозицію як «щирий вияв солідарності».

«У нас не було якихось причин відмовлятися від щирого прояву солідарності. Ми виходимо з того, що КНДР сама визначає ті форми, в яких реалізує наш договір про стратегічне партнерство», – сказав Лавров за підсумками переговорів із главою північнокорейського МЗС Цой Сон Хі у Вонсані.

Північнокорейський міністр у відповідь запевнила, що Пхеньян беззастережно підтримує дії Росії.

«Ми готові послідовно виконувати всі положення міждержавного договору», - сказала вона.

Після зустрічі із главою МЗС КНДР Лавров зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

У червні південнокорейська розвідувальна служба припустила, що Північна Корея, ймовірно, відправить додаткові війська для підтримки війни Росії проти України в липні або серпні.

Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оприлюднила наприкінці травня звіт, в якому вказала, що Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте у квітні КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.

Розвідка Великої Британії 15 червня зазначила, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч втрат особового складу у бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії, що становить понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.

Цього місяця американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.



