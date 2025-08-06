Рік потому: що змінила Курська операція ЗСУ

Українські військові продовжують утримувати позиції на території Глушківського району Курської області РФ. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони сковують сили противника та порушують роботу його логістики. Таку заяву він зробив 6 серпня, у день річниці початку Курської операції.

«Ми деморалізували особовий склад противника і змусили його перекидати резерви в Курську область, що зменшило тиск на інших ділянках фронту», – сказав Сирський.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за рік українські війська в зоні відповідальності оперативного угрупування «Курськ» завдали значних втрат армії РФ – понад 77 тисяч убитих та поранених, включно з близько 4 тисячами громадян КНДР.

Сирський зазначив, що Росія змогла повернути втрачені позиції лише після перекидання північнокорейських військ та масового застосування керованих авіабомб на цьому напрямі.

Судячи з карти DeepState, станом на 5 серпня під контролем ЗСУ на території РФ, окрім позицій у Глушківському районі, залишаються позиції у Суджанському районі поблизу Гуєво.

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