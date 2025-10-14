«Це буде ще одним свідченням слабкості Росії» – Вітакер про повернення військових КНДР на війну проти України

Залучення північнокорейських військових до участі у війні Росії проти України не є «чимось, що могло б суттєво змінити ситуацію» на полі бою, вважає посол США при НАТО Метью Вітакер.

«Та знаєте, що більше ми побачимо Північну Корею у війні чи на полі бою, то це буде лише ще одним свідченням слабкості Росії у війні проти України», – заявив представник Сполучених Штатів 14 жовтня.

Вітакер твердить, що «коли вони (військові КНДР – ред.) вперше були розгорнуті в цьому регіоні, вони не були готові до бою й зазнали значних втрат».

Наразі у Росії «немає таких проблем із відправленням людей на поле бою», які б спонукали до продовження використання північнокорейців, зауважує посол США при НАТО.

«Вони, зрештою, платять своїм солдатам набагато більше – і у вигляді премій за вербування, і у вигляді «смертних» виплат. Але, безумовно, будь-яке додаткове поповнення, яке вони можуть залучити, включно з північнокорейцями, потенційно підсилює їхні сили на полі бою», – відзначив Метью Вітакер.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) на початку вересня 2025 року повідомила, що, за її даними, Північна Корея втратила вбитими приблизно дві тисячі військовослужбовців, яких відправила до Росії для участі у війні проти України.

Пхеньян офіційно визнав, що на фронті, воюючи на боці Росії, загинули 350 солдатів.

NIS заявила, що КНДР планує додатково відправити близько 6000 солдатів до Росії в рамках третьої хвилі розгортання військ для допомоги Москві у війні проти України, тоді як близько тисячі військових інженерів вже прибули до Росії.

Від жовтня 2024 року, за даними розвідки, Північна Корея направила до Росії приблизно 13 тисяч своїх військовослужбовців. Вони брали участь у боях здебільшого на території Курської області РФ, куди у серпні 2024 року увійшли українські війська. Декілька північнокорейців потрапили в полон до ЗСУ.

Розвідка Великої Британії 15 червня зазначила, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч загальних втрат особового складу у бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії, що становило понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті в липні заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.