Розвідка Південної Кореї: КНДР втратила у війні РФ проти України 2000 військових убитими

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) повідомила, що, за її даними, Північна Корея втратила вбитими приблизно дві тисячі військовослужбовців, яких відправила до Росії для участі у війні проти України.

Як передає 2 вересня південнокорейське агентство Yonhap, Національна розвідувальна служба поділилася цією оцінкою під час закритого брифінгу для парламентського комітету з розвідки.

Пхеньян офіційно визнав, що на фронті, воюючи на боці Росії, загинули 350 солдатів.

NIS заявила, що КНДР планує додатково відправити близько 6000 солдатів до Росії в рамках третьої хвилі розгортання військ для допомоги Москві у війні проти України, тоді як близько тисячі військових інженерів вже прибули до Росії.

Від жовтня минулого року, за даними розвідки, Північна Корея направила до Росії приблизно 13 тисяч своїх військовослужбовців. Вони брали участь у боях здебільшого на території Курської області РФ, куди у серпні 2024 року увійшли українські війська. Декілька північнокорейців потрапили в полон до ЗСУ.

Розвідка Великої Британії 15 червня зазначила, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч загальних втрат особового складу у бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії, що становило понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті в липні заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.

У червні південнокорейська розвідувальна служба припустила, що Північна Корея, ймовірно, відправить додаткові війська для підтримки війни Росії проти України.

Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оприлюднила наприкінці травня звіт, в якому вказала, що Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте у квітні КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.