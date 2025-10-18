ОВА: російські війська атакували Сумську громаду, є поранена

Сумська громада перебуває під російськими ударами з ночі, повідомляє обласна військова адміністрація 18 жовтня.

Зокрема, війська РФ атакували ударним безпілотником по автозаправці в Зарічному районі Сум. За попередніми даними місцевої влади, обійшлося без загиблих.

«На цей час відомо про одну постраждалу – 51-річну жінку. Її оглядають медики, надається необхідна допомога», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ОВА повідомляє про російські атаки безпілотниками й керованими авіабомбами на старостати громади. Є пошкодження житлових будинків, масштаби руйнувань уточнюються.

Читайте також: Херсонщина: російські військові атакували авто, поранена жінка

За попередню добу, повідомляла Сумська ОВА, в регіоні внаслідок російських атак постраждали п’ятеро цивільних.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



