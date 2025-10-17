У Києві й 12 областях запровадили аварійні відключення світла – «Укренерго»

У Києві й 12 областях через складну ситуацію в енергосистемі України, спровоковану російськими ударами, запровадили аварійні відключення світла, повідомила 17 жовтня компанія «Укренерго».

«Внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу, як це дозволила безпекова ситуація… Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: «Прогнозований сценарій». Росія поновила удари по енергетиці: яким регіонам загрожує блекаут?

В «Укренерго» уточнили, що на Чернігівщині запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. «Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають», – додали в компанії.

Також, за повідомленням, в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго 12 жовтня заявили, що ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але роботу енергетиків ускладнюють постійні російські обстріли.