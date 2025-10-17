ОВА: через атаки російських дронів постраждали ще троє жителів Сумщини

Через атаки російських дронів постраждали ще троє жителів Сумського району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



За його словами, у Білопільській громаді постраждали дві жінки 54 та 55 років. Лікуються амбулаторно.



У Краснопільській громаді зазнав поранень 55-річний чоловік – його госпіталізували, стан є стабільним, додав голова ОВА.

Вранці, за даними місцевої влади, російський ударний БпЛА вдарив по вантажівці поблизу Тростянецької громади – поранень зазнав 38-річний водій, його госпіталізували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



