Херсонщина: російські військові атакували авто, поранена жінка

Російські військові атакували з дрона цивільний автомобіль на виїзді з Білозерки, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація вранці 18 жовтня.

«Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждала 20-річна жінка. В неї – переломи стегна», – йдеться в повідомленні.

Дівчинку у важкому стані доправили до лікарні, медики надають їй всю необхідну допомогу.

Протягом попередньої доби, за даними ОВА, внаслідок російських обстрілів постраждали троє людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



