Повітряні сили звітують про збиття 136 російських дронів протягом ночі

Російська армія атакувала Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 і 164 безпілотниками Shahed, «Гербера» й інших типів протягом ночі, повідомляє командування Повітряних сил 18 жовтня.

За даними військових, Росія запустила ракети з Курської області, дрони – з напрямків Міллерова, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Близько сотні з них були «Шахедами».

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – йдеться в зведенні.

Командування зафіксувало влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях. Водночас військові попереджають, що в повітряному просторі Україні залишаються декілька безпілотників, і закликають дотримуватися правил безпеки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



