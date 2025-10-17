Влада: через масовану атаку РФ у Чугуєві знеструмлені майже всі мікрорайони

На Харківщині у Чугуєві через масовану російську атаку знеструмлені майже всі мікрорайони, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

За її даними, війська РФ завдали по місту понад 10 ударів.

«Знеструмлено майже всі мікрорайони. Енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але зможуть це зробити лише після того, як місця влучень обстежать вибухотехніки», – написала вона у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



