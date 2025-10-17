Українське командування: армія РФ, ймовірно, збила власний літак поблизу Криму

Під час нічної атаки дронів на об’єкти в окупованому Криму російські війська, ймовірно, збили власний літак – про це спершу повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу «Апостроф», передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити літак над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію», – зазначив Плетенчук.

Згодом Військово-морські сили ЗС України повідомили у своєму телеграм-каналі:

«Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про спалах 2-х двигунів та катапультування екіпажу літака російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання у західно-північній частині Криму. Ймовірно, противник під час відбиття атаки БПЛА із застосуванням засобів ППО збив власний багатоцільовий винищувач».

Втрату російською армією винищувача підтверджують російські та українські пабліки, що спеціалізуються на питаннях авіації. Зокрема, російський телеграм-канал Fighterbomber повдіомив, що вночі в районі Кримського півострова зазнав катастрофи винищувач Су-30СМ. За його твердженням, після виконання пуску ракети по безпілотнику, на борту виникла пожежа, яку екіпажу загасити не вдалося. Екіпаж катапультувався.

Серед можливих причин аварії автори каналу вказують відмову обладнання, вибух ракети після пуску, попадання літака під уламки дрона або уламки своєї ракети, зіткнення з дроном, а також «дружній вогонь».

Український телеграм-канал AviVector вказує, що винищувач був знищений дружнім вогнем близько 3:00 ночі. Су-30СМ, за його даними, здійснив виліт з аеродрому в Тихорецьку в Краснодарському краї РФ.

«Стан екіпажу поки що залишається невідомим. Вночі було розпочато пошуково-рятувальну операцію», – пише телеграм-канал.

Перевірити зазначені дані неможливо. Російські військові про втрату винищувача Су-30СМ не повідомляли.



