Дрони СБУ і ССО уразили нафтовий термінал і низку електропідстанцій у Криму – джерело

В окупованому Криму в ніч проти 13 жовтня безпілотники Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України і Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили низку об’єктів в окупованому Криму, які працюють на війну проти України, повідомило Радіо Свобода джерело в СБУ, не уповноважене офіційно коментувати ситуацію.

За повідомленням, серед уражених об’єктів:

Феодосійський морський нафтовий термінал, де, за даними джерела, безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів, і на території нафтобази фіксується масштабна пожежа;

підстанція 220 кВ «Кафа» (Феодосія), яка є частиною енергомосту РФ – Крим. Тут, за словами джерела в СБУ, пошкоджені силові трансформатори, закрита розподільна установка, диспетчерська, а також приміщення із захисною автоматикою, внаслідок чого розпочалися перепади напруги;

підстанція 330 кВ «Сімферополь» – там пролунала серія вибухів.

Джерело в СБУ заявило, що робота з ураження об’єктів у РФ і на окупованих територіях, які сприяють веденню війни проти України, триватиме.

Раніше про те, що нафтобазу у Феодосії в окупованому Росією Криму в ніч проти 13 жовтня знову атакували безпілотники, повідомив підконтрольний РФ голова Криму Сергій Аксьонов, заявивши, що там «виник спалах».

Тим часом, телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників зазначив, що внаслідок удару виникла масштабна пожежа, заграву від якої видно за десятки кілометрів. Також телеграм-канал публікує фото і відео, на яких видно велику пожежу.

Попереднього удару по об’єкту у Феодосії, який постачає пальне російським військовим, українські сили завдали 6 жовтня. Тоді після вибухів на нафтобазі виникла пожежа, полум’я поступово охопило нові резервуари терміналу, а хмара чорного диму і гару огорнула місто. За повідомленням місцевого активіста, Феодосію почали залишати туристи і містяни.

Нафтоналивний термінал у Феодосії і раніше вже зазнавав українських атак – зокрема, ЗСУ атакували нафтобазу вночі 7 жовтня 2024 року. Пожежа на нафтобазі у Феодосії тоді тривала понад тиждень.

Термінал є найбільшим у Криму, з пропускною здатністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.