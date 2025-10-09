На нафтобазі у Феодосії четверту добу триває пожежа після української атаки

На Феодосійському нафтоналивному терміналі четверту добу триває пожежа, яка виникла після удару українських дронів.

Нове відео пожежі, зроблене з автомобіля, що проїжджає по дорозі, розмістив телеграм-канал «Кримський вітер». На ньому видно полум’я і клуби диму над однією з великих ємностей терміналу.

Сили оборони України атакували нафтобазу Феодосії в окупованому Криму в ніч з 5 на 6 жовтня.

Після вибухів на об’єкті виникла пожежа, полум’я поступово охопило нові резервуари терміналу, а хмара чорного диму і гару огорнула місто. За повідомленням місцевого активіста, Феодосію почали залишати туристи і городяни.

«Ситуація дуже серйозна, але місцева влада її замовчує і не вживає заходів для роботи з населенням із цієї проблеми», – розповів активіст проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії на умовах анонімності.

Нафтоналивний термінал у Феодосії раніше вже зазнавав українських атак – зокрема, ЗСУ атакували нафтобазу вночі 7 жовтня 2024 року. Пожежа на нафтобазі у Феодосії тоді тривала понад тиждень.

Термінал є найбільшим у Криму, з пропускною здатністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.