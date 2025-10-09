Дим на десятки кілометрів, а всі мовчать. Як у Криму блокують інформацію про наслідки атак ЗСУ

Російська влада окупованого Криму приховує від населення наслідки ударів Сил оборони України по військових і енергетичних об'єктах півострова. Так, зокрема, російська влада Криму мовчить про атаку Сил оборони України на Феодосійський нафтоналивний термінал та пожежу, що сталася після цього. У місцевих засобах масової інформації та проросійських телеграм-каналах теж немає жодного слова про це.

Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповідає про реакції кримчан та дії окупаційної адміністрації.

Чорний дим над Феодосією на все небо, але влада не пояснює, що це і чому сталося.

Вибухи, стрілянина, пожежа в районі нафтоналивного терміналу – влада мовчить.

Відео пожежі опублікував український телеграм-канал «Кримський вітер».

Про атаку не написав жоден проросійський паблік із Криму. Інформацію про це вдалося знайти лише у невеликому чаті «НП Феодосія» з менш ніж двома тисячами учасників.

Коментатори обговорювали гучний вибух та пожежу, що виникла після цього, заграва якої була видно з усіх районів міста.

Вранці російська влада Феодосії розпорядилася перекрити рух автошляхами, що проходять поряд із нафтобазою.

Про пожежу не згадувалося.

«У зв'язку зі ситуацією, що склалася, тимчасово перекрито рух транспорту Керченським шосе (від кафе «Ізба») та вул. Федька (від автостанції), автобуси за маршрутом 4 слідують із Центру до автовокзалу та назад. З Приморського до залізничного переїзду та назад», – йдеться у повідомленні російської адміністрації міста.

Міноборони Росії у ранковому зведенні в понеділок відзвітувало, що над Кримом збито 40 БПЛА, а також 62 БПЛА та 5 БПЛА над акваторіями Чорного та Азовського морів відповідно.

Про влучання в нафтобазу не згадувалося.

Місцева газета «Кафа» опублікувала матеріал під заголовком «Щось горить у районі нафтобази», проілюструвавши його фотографією минулорічної пожежі на цьому ж об'єкті.

«За звітом Міноборони сьогодні над Кримом знищено 40 безпілотників. Атаці в тому числі піддалася Феодосія, де спалахнула пожежа, метою нальоту могла бути нафтобаза, – але це неофіційна інформація. Влада Криму та Феодосії ситуацію не коментує. Єдиною непрямою ознакою того, що щось пішло не так, стало перекриття руху трасою, що йде повз нафтобазу», – пише видання, не згадуючи безпосередньо, що горить нафтобаза і горить вона саме після атаки БПЛА.

«Мовчання ягнят»

І вночі, і вранці підконтрольні Кремлю керівники Криму зберігали мовчання щодо атаки на нафтоналивний термінал у Феодосії та найпотужнішої пожежі, яка на той момент уже була помітна як із супутників, так і за десятки кілометрів від міста.

Підконтрольний РФ глава Криму Сергій Аксьонов у своєму телеграм-каналі спочатку розповів про звільнення голови російської адміністрації Сімферопольського району, потім привітав кримську спортсменку з високим результатом на першості світу із самбо. Більше повідомлень від Аксьонова цього дня не було.

Голова російського парламенту Криму Володимир Константинов теж про пожежу ніде не згадав.

Події на Кримському півострові, пов’язані з вибухами та прильотами, часто коментує радник Аксьонова Олег Крючков. Але в нього останнє повідомлення в каналі – за 1 жовтня.

Телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на джерела повідомив, що російській владі та ЗМІ Криму надійшла вказівка замовчувати атаку на нафтовий термінал у Феодосії та будь-які інші подібні інциденти аж до 8 жовтня.

«Доповіді по лінії силових відомств до Кремля пройшли, але в публічну сферу ці питання не виносяться. ЗМІ про інцидент мовчать, у кримських пабліках адміни за вказівкою ФСБ підчистили всі коментарі. Тиша й спокій, та божа благодать», – пише канал, зазначаючи, що робиться це для того, щоб Путін міг спокійно відзначити день народження 7 жовтня.

Мовчали про пожежу кримські чиновники і 7 жовтня, а також продовжують мовчати 8 жовтня 2025 року.

Газета «Кафа» 7 жовтня скромно поцікавилася, що відбувається і чому мовчить місцева влада. Знову ж таки, проілюструвавши статтю торішнім фото.

«Жодної офіційної інформації від влади Феодосії та/або Криму, як і раніше, немає, МНС теж мовчить, – нічого не відбувається», – пише видання.

Рік тому і все було не так

Рік тому, 7 жовтня 2024 року, морський нафтоналивний термінал у Феодосії також був успішно атакований, виникла пожежа, що тривала майже тиждень. Було знищено вогнем 12 резервуарів для нафтопродуктів. Тільки-от російське керівництво Криму поводилося зовсім інакше.

8 жовтня минулого року Сергій Аксьонов розповідав ЗМІ, що для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Феодосії розгорнуто угруповання сил із профільних відомств і контроль здійснюється з федерального центру.

«У зв'язку з пожежею стався викид горючих матеріалів на одному з терміналів. Термінал оточений співробітниками профільних служб, також на місці перебувають усі керівники. Тримаю ситуацію на особистому контролі, кожні пів години отримую доповіді з місця події по відеозв'язку», – повідомляв Аксьонов 10 жовтня 2024-го.

Константинов у своєму каналі і тоді не висловлювався про нафтобазу, що горіла, залишивши російській виконавчій владі в Криму право коментувати те, що відбувається.

Олег Крючков, навпаки, інциденту приділяв найпильнішу увагу, у його телеграм-каналі 14 повідомлень на цю тему в період із 7 по 11 жовтня 2024 року.

Через небезпеку отруєння отруйними речовинами та загрозу переходу пожежі на житлові будинки з прилеглих вулиць евакуювали в безпечне місце громадян.

Наприкінці вересня, 29 числа, на нафтобазі у Феодосії була ще одна пожежа. Російська влада Криму про цей інцидент не мовчала.

Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив, що по об’єкту вдарив безпілотник та опублікував фотографії цистерни, що горіла, на терміналі.

Радник Аксьонова Крючков повідомив, що на нафтобазі сталося загоряння порожньої ємності через порушення технології зварювальних робіт.

«Феодосійська нафтобаза не задіяна в циклі постачання ПММ на кримські заправки. Горять залишки мазуту в одній зі старих ємностей», – зазначив Крючков.

Що відбувається?

На третій день після початку пожежі дійшло до того, що питання про мовчання та бездіяльність російської влади Криму почали ставити місцеві жителі.

Повідомляли, що задихаються від диму і нагадували, що рік тому людей евакуювали з небезпечної зони.

Феодосійці намагаються відправляти дітей до родичів та друзів, аби лишень подалі від цієї гарі, що опустилася на місто

Дим і гар огорнули місто щільною хмарою, від чого сильно страждають люди, повідомив Крим.Реалії місцевий активіст на умовах анонімності. За його спостереженнями, місто залишає багато людей.

«Масово покинули місто відпочивальники та туристи, залишилися лише ті, у кого путівки в санаторіях. Феодосійці намагаються відправляти дітей до родичів та друзів, аби лишень подалі від цієї гарі, що опустилася на місто. Ситуація дуже серйозна, але місцева влада її замовчує і не вживає заходів для роботи з населенням щодо цієї проблеми», – розповів активіст.

Слова активіста підтверджуються і заявами російського блогера Олександра Сергеєва (Горного), який переїхав із Москви до Коктебеля після російської анексії Криму.

«Феодосійський регіон. Влада і депутати мовчать, мовчить Сергій Аксьонов, а нам тут дихати нічим! Хмара гарі опустилася на Старий Крим, Нанікове, Коктебель. Дере в горлі і паморочиться в голові. Це екологічна катастрофа, а вони мовчать! Ваше мовчання призведе до того, що люди отруються! Закривайте вікна, вимикайте кондиціонери, носіть маски! Бережіть себе!» – звернувся до підписників блогер.

Того року горіло більше тижня, нагадує Горний.

Чому мовчать?

Справді, що відбувається? Чому мовчать призначені Кремлем чиновники? Чому навіть на сайті російського МНС у Криму немає жодного слова про це, хоча саме це відомство відповідає за ліквідацію надзвичайних ситуацій.

Важко уявити собі, що ініціативу приховувати подію взяли на себе підконтрольні Кремлю чиновники

Події прокоментував для Крим.Реалії один із кримських активістів кампанії #LiberateCrimea на умовах анонімності.

«Важко уявити собі, що ініціативу приховувати подію взяли на себе підконтрольні Кремлю чиновники. Адже є ще відомства центрального підпорядкування – МНС, ФСБ, МВС, Росгвардія, Міноборони, які доповідають ситуацію по своїй вертикалі і не орієнтуються на думку колег-силовиків про те, що відбувається. А ось якщо, наприклад, сигнал надійде згори, наприклад, з Адміністрації президента РФ, тоді інша справа. Щоб не турбувати Путіна в його день народження», – сказав активіст.

Він зазначив, що, як повідомляли раніше російські ЗМІ, Путін інтернетом нібито не користується, доповіді читає у паперовому варіанті. З цього випливає, що сам він про пожежу у Феодосії навряд чи дізнається.

«Потім, через кілька днів, доповідатимуть, що була пожежа на нафтобазі, загасили. І на цьому все. А ви, феодосійці, там якось самі рятуйтеся від диму та гарі», – підсумував активіст #LiberateCrimea.