У Криму повідомляють про масштабну пожежу: нафтобазу у Феодосії знову атакували дрони

Нафтобазу у Феодосії в окупованому Росією Криму в ніч проти 13 жовтня знову атакували безпілотники. Підконтрольний РФ голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив удар, заявивши, що «виник спалах».

«Постраждалих, за даними на теперішній час, немає. Усі профільні служби вже працюють на місці. Попередньо, силами ППО збито понад 20 безпілотників», – написав Аксьонов у телеграмі вночі.

Тим часом, телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників зазначає, що внаслідок удару виникла масштабна пожежа, заграву від якої видно за десятки кілометрів. Також телеграм-канал публікує фото і відео, на яких видно велику пожежу.

Підтвердити ці дані з незалежних джерел поки не вдалося. Українська сторона ситуацію не коментувала.

6 жовтня українські сили завдали удару по об’єкту у Феодосії, який постачає пальне російським військовим. Тоді після вибухів на нафтобазі виникла пожежа, полум’я поступово охопило нові резервуари терміналу, а хмара чорного диму і гару огорнула місто. За повідомленням місцевого активіста, Феодосію почали залишати туристи і містяни.

Нафтоналивний термінал у Феодосії і раніше вже зазнавав українських атак – зокрема, ЗСУ атакували нафтобазу вночі 7 жовтня 2024 року. Пожежа на нафтобазі у Феодосії тоді тривала понад тиждень.

Термінал є найбільшим у Криму, з пропускною здатністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.