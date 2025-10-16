МЗС: нові затримання в Криму є частиною «системного наступу Москви на кримськотатарський народ»

Міністерство закордонних справ «рішуче засуджує» чергову хвилю обшуків і затримань у будинках кримських татар на окупованому півострові – про це відомство заявило увечері 15 жовтня.

Йдеться про обшуки в кількох районах Криму напередодні, в ході яких затримали п’ятьох кримських татарок. МЗС зазначає, що російські медіа поширюють звинувачення про «жіночу ячейку, що пропагувала ідеї світового халіфату», намагаючись «виправдати репресії і зобразити мирних жінок – матерів, виховательок і студенток – «терористками».

«Такі дії є частиною системного наступу Москви на кримськотатарський народ, спрямованого на знищення його національної ідентичності, духовності та права на власну землю», – йдеться в заяві відомства.

Читайте також: Як в окупованому Криму «заманюють на війну вигодою та обманом»

Міністерство вказує на те, що ці затримання порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, Четвертої Женевської конвенції, та основоположні права людини.

МЗС закликало міжнародну спільноту, правозахисні організації та медіа приділити особливу увагу цим подіям і вимагати негайного звільнення Есми Німетулаєвої, Насіби Саїдової, Ельвіри Алієвої, Ельянори Османової та Февзіє Османової, а також усіх незаконно утримуваних громадян України.

«Жоден злочин окупантів не залишиться безкарним. Крим був і залишається частиною України, а ті, хто сьогодні переслідує кримських татар, невідворотно нестимуть відповідальність згідно з міжнародним правом», – додає пресслужба.

Читайте також: Крим: російська влада звинувачує жінок, у яких пройшли обшуки, в тероризмі – адвокат

Зранку 15 жовтня співробітники ФСБ в анексованому Росією Криму провели обшуки в домівках кримських татарок одночасно у кількох населених пунктах. Зокрема, в будинку Есми Німетулаєвої, багатодітної матері та дружини політв’язня Ремзі Німетулаєва.

Крім того, обшуки пройшли в студентки педагогічного коледжу Насіби Саїдової, а ще в Ельвізи Алієвої, Ельянори Османової та Февзії Османової. Затриманих жінок відвезли до управління ФСБ РФ у Сімферополі. Згодом стало відомо, що їх звинувачують в терористичній організації.



