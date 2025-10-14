Кримчанку Латіфу Малахову звільнили з російської колонії після понад 4 років ув’язнення

Кримську мусульманку Латіфу (Ніну) Малахова, засуджену через благодійність за статтею про фінансування тероризму, звільнили з російської колонії – про це повідомила «Кримська солідарність» із посиланням на правозахисницю та журналістку Лутфіє Зудієву, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як повідомляється, Малахова відбула повний термін ув’язнення в колонії №3 у селищі Двубратському Краснодарського краю РФ. Наразі жінка перебуває вдома – в орендованій квартирі у Сімферополі, разом із дочкою, яка під час ув’язнення матері жила з її родичами.

«Перші півтора роки пройшли дуже тяжко. Морально та фізично було складно звикнути. Потім я взяла себе в руки – спорт, читання, правильне харчування. Але здоров’я все одно підірване», – розповіла Малахова.

Вона зазначила, що за час ув’язнення схудла на 12 кілограм – у неї з’явилися проблеми зі шлунком, турбують постійний головний біль та ослаблений імунітет.

Двічі Малахова опинялася у ШІЗО через здійснення намазу на робочому місці. Однак згодом їй вдалося домовитися з адміністрацією колонії, щоб дозволили молитися під час перерв.

Чоловік Латіфи Малахової Рузиль Яппаров все ще перебуває в ув’язненні.

Малахова має провести ще рік під обмеженням волі. Їй заборонили залишати Сімферополь, перебувати поза домом після 22 години та до 6 години ранку, відвідувати масові заходи, а також змінювати житло чи роботу без дозволу інспекції ФСВП. Також вона має відмічатися в інспектора двічі на місяць.

15 лютого 2021 року кримську мусульманку Латіфу (Ніну) Малахову затримали в Казані разом із чоловіком Рузилем Яппаровим. Пару разом із новонародженою дочкою Меліссою співробітники ФСБ відправили літаком до Криму.





За словами Малахової, у день затримання силовики погрожували жінці відібрати у неї доньку та відправити до притулку. Тоді вона дала свідчення у справі про фінансування фондів, пов’язаних з іменем ісламського проповідника Ісраїла Ахмеднабієва, більш відомого як Абу Умар Сасітлінський.

У березні 2021 року Латіфу Малахову та її дружину Рузіля Яппарова внесли до переліку терористів та екстремістів на сайті Росфінмоніторингу. Людям, які потрапили в цей список, російські банки блокують рахунки, вони не можуть влаштуватися на роботу, взяти кредит, здійснювати фінансові операції по карті.

У липні 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Малахову до чотирьох років та шести місяців колонії за звинуваченням у «зборі грошей для терористичної організації під виглядом благодійності».

На початку жовтня голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник назвала переслідування жінок на окупованих Росією територіях України, особливо в Криму, окремою, цілеспрямованою політикою Москви.