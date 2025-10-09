Омбудсмен: в окупованому Криму від початку року зафіксували понад 700 випадків порушення прав людини

В окупованому Криму правозахисники Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ) від початку цього року зафіксували понад 700 випадків порушень прав людини, зокрема затримань, арештів, обшуків, допитів, порушення права на справедливий суд, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«ТОТ Криму залишається територією постійних і системних порушень прав людини. Щодня його мешканці зазнають тиску, залякувань і обмежень своїх основних соціальних, економічних та культурних прав, а також стають жертвами переслідувань, незаконних арештів і репресій з боку окупаційних сил. Порушень зазнають як українці, так і кримські татари», – зазначив він.

Омбудсмен також згадав, що міжнародний Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних прав (CESCR) недавно наголосив, що збройна агресія Росії спричинила серйозні порушення соціально-економічних і культурних прав на окупованих територіях і висловив стурбованість примусовим вилученням приватної власності та виселенням етнічних українців, закликавши розслідувати ці випадки, повернути майно або виплатити компенсацію.

«Ці факти показують наскільки серйозними є порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях, і наголошують на необхідності термінового втручання міжнародної спільноти для захисту українців. Кожен день окупації означає нові злочини і страждання людей. Тому наш обов’язок – говорити правду, фіксувати порушення й домагатися покарання для агресора», – наголосив Лубінець.

Наприкінці вересня КРЦ заявив про збільшення кількості кримчан, яких переслідує російська влада з політичних мотивів від початку анексії Криму. На даний момент, за підрахунками центру, їхня кількість сягнула 447 людей, 258 з яких – кримські татари. У той же час, Представництво президента України в АРК повідомляло, що за їхніми даними на 22 серпня 2025 року, в анексованому РФ Криму за ґратами з політичних мотивів утримують щонайменше 222 людини. З них 133 – представники кримськотатарського народу.

Крім того, цього місяця правозахисники заявили, що переслідування жінок у Криму стало окремою політикою спецслужб РФ.