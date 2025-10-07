Звіт КРЦ: у Криму за 9 місяців 2025-го зафіксували 177 арештів і 100 затримань

У Криму за 9 місяців 2025 року зафіксували 177 арештів та 100 затримань з політичних мотивів – про це в своєму звіті «Аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за 9 місяців 2025 року» повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зі 177 заарештованих людей, за даними КРЦ, 68 є кримськими татарами, серед 100 затриманих – 18 представників кримськотатарського народу.

Крім того, правозахисники зафіксували 25 випадків обшуків, половина з яких пройшли в кримських татар. Також зазначено 108 випадків допитів, опитувань чи бесід, а також 57 порушень права на здоров’я, з яких 44 випадки торкнулися кримських татар.

Глава КРЦ Ескендер Барієв зазначив, що частина обшуків та затримань відбуваються вночі, а незалежні адвокати стикаються з тиском та закликами «вирішити питання тихо».





«Дехто перестає вірити в результат, навіть коли кажуть відкрито. Але я хочу наголосити: інших шляхів не може бути з окупантом, якщо про це не говорити вголос. Мовчання лише розв’язує їм руки», – заявив Барієв.

Він також звернув увагу на тенденції 2024-2025 років: зросла кількість затримань за державну зраду, а дискредитація російських військових стала другою за чисельністю категорією переслідувань.

Наприкінці вересня КРЦ заявив про збільшення кількості кримчан, яких переслідує російська влада з політичних мотивів з початку анексії Криму. На даний момент, за підрахунками центру, їхня кількість сягнула 447 людей, 258 з яких – кримські татари.

У КРЦ поділяють переслідуваних кримчан за такими категоріями, залежно від статусу переслідування:

213 людей засуджені та утримуються в колонії (120 з них – кримські татари)

57 мають обмеження або випробувальний термін (30 – кримські татари)

78 перебувають у СІЗО (44 – кримські татари)

63 звільнені (серед них 36 кримських татар)

36 переслідувані (28 кримських татар)

У той же час, Представництво президента України в АРК повідомляло, що за їхніми даними на 22 серпня 2025 року, в анексованому РФ Криму за ґратами з політичних мотивів утримують щонайменше 222 людини. З них 133 – представники кримськотатарського народу.

Минулого тижня повідомлялося, що представники КРЦ під час зустрічі із Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні передали оновлені списки кримських політв’язнів.



