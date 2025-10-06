СБУ повідомила про підозру ще двом депутатам російського парламенту Криму

Служба безпеки України (СБУ) 6 жовтня оголосила про підозру ще двом особам на окупованому Кримському півострові, які, за даними українського відомства, «насаджують окупаційну політику Російської Федерації на тимчасово захоплену територію Криму». Про це повідомляє Головне управління СБУ в АР Крим, а також Прокуратура АРК у Києві.

Йдеться про депутатів підконтрольної Кремлю «Державної ради Республіки Крим третього скликання», які добровільно висувалися та були обрані до російського парламенту Криму в 2024 році.

Слідство під процесуальним керівництвом прокуратури автономії встановило, що обидва фігуранти входять до лав прокремлівської партії «Єдина Росія», ведуть активну політичну діяльність та допомагають Москві «здійснювати підривну роботу проти України».

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

У повідомленні українського відомства не називають імен та прізвищ підозрюваних, проте представник СБУ, який побажав залишитися анонімним, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про Єрмакову Людмилу та Бородкіна Сергія.

«Оскільки викриті колаборанти перебувають на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України», – йдеться в повідомленні.

За даними прокурора Автономної Республіки Крим Ігоря Поночовного, в Україні відкрили кримінальні провадження за більш як 3800 воєнними злочинами та злочинами проти основної національної безпеки, які були скоєні російськими громадянами в Криму. Наразі українські суди ухвалили вже близько 200 вироків за цією категорією кримінальних справ, ще 580 справ перебувають на стадії слухання.



