Нічна атака РФ: у ЗСУ повідомляють про знешкодження 83 з 116 дронів, є влучання на семи локаціях

Українські військові знешкодили 83 з 116 дронів, якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За даними ЗСУ, у ніч на 06 жовтня (із 20.00 05 жовтня) противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також з Гвардійського – тимчасово окупований Крим.



Станом на 9:00, за попередніми даними, протиповітряна оборона збила/подавила 83 БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Військові зафіксували влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях, атака триває, в повітряному просторі залишаються кілька російських БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



