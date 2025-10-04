В окупованому Криму плювок у коробку з гуманітарною допомогою російським військовим обернувся двома кримінальними статтями. Кримчанина засудили до реального терміну ув'язнення за «осквернення символів військової слави Росії». Російські правозахисники сумніваються в обґрунтованості застосування такого покарання. Що сталося – в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Ця історія – один із прикладів, що спростовує заяви підконтрольної Москві місцевої влади про нібито одноголосну підтримку кримчанами повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За даними Представництва президента України в АРК, з 2022 року в Криму зафіксовано понад 1,5 тисячі випадків переслідування кримчан за «антивоєнною» статтею (20.3.3 КоАП РФ).

Демонстрація антивоєнної позиції може обернутися також кримінальним переслідуванням і реальним терміном ув'язнення.

Обшук за «дуже негарний вчинок»

У селищі Первомайському співробітники Центру з протидії екстремізму кримського главку МВС РФ провели слідчі дії у кримчанина, який у місцевому магазині плюнув у коробку для збору допомоги російським військовим, що беруть участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну, повідомляють Z-пабліки.

Цей епізод, який стався у вересні 2024 року, опублікував телеграм-канал «ЧП/Крым». На відео з камери в торговому залі магазину чоловік у смугастій футболці, прямуючи до виходу, нахиляється на секунду над столом, після чого залишає магазин.

«Якийсь чоловік (той, що у смугастій футболці) скоїв дуже негарний вчинок. У магазині стоїть коробка добра, куди небайдужі люди кладуть куплені товари для наших хлопців (російських військових – ред.) на передовій. Ця людина підійшла до коробки і плюнула в неї, після чого він та його товариш посміялися і пішли», – пише паблік.

Чи так усе відбувалося, достеменно невідомо.

У «ЧП/Крым» стверджують, що про цей випадок їм розповів читач (його ім'я не назване), який попросив «компетентні органи провести профілактичну бесіду з цим громадянином».

Після цього до кримчанина прийшли російські силовики з Центру «Е», які провели у нього обшук і «вилучили заборонені матеріали», повідомляє телеграм-канал «Крымский СМЕРШ». Цей паблік допомагає російським спецслужбам переслідувати людей із проукраїнською та антивоєнною позиціями.

Які саме «заборонені матеріали» були вилучені, не розголошується.

«Негативне ставлення до держави та «СВО»

Російські пабліки називають ім'я фігуранта цієї справи – Петро Скрипник. Про нього мало що відомо. Стосовно нього було порушено кримінальну справу про «осквернення символів військової слави Росії».

Суть звинувачення полягає в тому, що на коробці для збору допомоги військовим РФ були зображені російський прапор і «георгіївська стрічка» у формі літери Z (символіка повномасштабного вторгнення РФ в Україну – ред.), заявило слідство.

Справу Петра Скрипника розглядав підконтрольний РФ Верховний суд окупованого Криму.

Його було визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу РФ: частиною 3 статті 354.1 (осквернення символів військової слави Росії, вчинене публічно) та статтею 329 (наруга над Державним прапором РФ), сказано на сайті суду.

Справа розглядалася в особливому порядку (без вивчення доказів) на прохання Петра Скрипника, який визнав провину, стверджують у суді.

«Своїми публічними діями, оскільки дія відбувалася в громадському місці – приміщенні магазину, підсудний висловив своє вкрай негативне ставлення до захисників Вітчизни, осквернивши символ військової слави Росії – георгіївську стрічку, та негативне ставлення до політики держави щодо проведення СВО (так у РФ називають своє повномасштабне вторгнення в Україну – ред.), вчинивши наругу над державним символом РФ – державним прапором Росії», – повідомили в суді.

За сукупністю злочинів кримчанину призначено покарання у вигляді року позбавлення волі в колонії-поселенні з дворічною забороною діяльності, пов'язаної з участю в публічно масових заходах.

Сам Петро Скрипник привселюдно не заявляв про свою позицію у цій справі.

«Вчинок нетактовний, але не небезпечний»

Неправомірним вважають кримінальне переслідування кримчанина в російському інформаційно-аналітичному центрі «Сова».

«Ми вважаємо неправомірним переслідування кримчанина за ч. 3 ст. 354.1 КК РФ. Статус символу військової слави Росії закріплено за «георгіївською стрічкою» з грудня 2022 року. Однак ми маємо нагадати, що кримінальне переслідування виправдане лише у випадку скоєння злочинів, що становлять суттєву небезпеку для суспільства – зокрема, пов'язаних із пропагандою насильства, ненависті або дискримінації. Здається, що вчинок Скрипника, хоча його й можна назвати нестриманим і нетактовним, великої суспільної небезпеки не становив», – наголошують аналітики центру.

Вони сумніваються і в обґрунтованості застосування до Петра Скрипника другої кримінальної статті, яка присутня в його вироку.

«Що стосується звинувачення за ст. 329 КК, з нашої точки зору, порушувати кримінальні справи про наругу над прапором не слід у випадках, коли йдеться не про безпосередній фізичний вплив на нього, а лише про «осквернення» зображень із ним – особливо якщо такі вчинки не супроводжуються закликами до насильства», – сказано в повідомленні «Сови».

Раніше Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у системному придушенні свободи слова та переслідуванні за критику війни проти України. ЄСПЛ окремо підкреслив, що всі «вироки» російських судів у Криму є незаконними.

Влада РФ рішення ЄСПЛ не визнає.