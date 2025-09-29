ФСБ заявляє про арешт жительки окупованого Севастополя за підозрою в держзраді

У окупованому Криму співробітники російської ФСБ заарештували за підозрою в держзраді 43-річну жительку Севастополя, яка працювала шефкухарем в одному із закладів громадського харчування, передає російська служба Радіо Свобода.

За твердженням спецслужби, у вересні 2023 року жителька півострова через месенджер WhatsApp нібито встановила контакт із Головним управлінням розвідки Міноборони України та почала передавати інформацію про російські військові об’єкти.

Слідство стверджує, що затримана збирала та надсилала українській стороні фотографії кораблів Чорноморського флоту у Севастопольській бухті, які могли використовуватись для планування ударів по базі. Крім того, ФСБ заявила, що вона нібито «виношувала наміри отруїти бійців СВО», тобто учасників війни проти України.

Про те, чи кримчанка визнала провину, не повідомляється.

Звинувачення в «замахах на отруєння», що не відбулися – це один із методів переслідування в Росії, зазначає правозахисний проєкт «Перший відділ». Раніше житель Алтайського краю РФ Дмитро Селезньов отримав 20 років колонії за «підготовку отруєння військовослужбовців», хоча факту отруєння не було встановлено, а захід, на якому він працював, не мав стосунку до російської армії.

За даними правозахисників, кожного робочого дня в Росії за держзраду судять двох людей.