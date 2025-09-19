У РФ уродженця України засудили у справі про держзраду, він хоче змінити громадянство на українське – ЗМІ

Центральний окружний військовий суд у російському Єкатеринбурзі засудив 63-річного уродженця Львівської області України Романа Сабадаша до 24 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Перші п’ять років він має провести у в’язниці, решту – у колонії суворого режиму, повідомляє російське видання «Медіазона».

Подробиці його кримінальної справи невідомі. Справи про держзраду розглядаються у закритому режимі.

Чоловіка затримали 11 березня 2024 року і відправили до СІЗО №1 Єкатеринбурга.

Сабадаш не визнав провини. Як пише «Медіазона», в останньому слові він сказав, що мінятиме російське громадянство на українське (зараз у нього є посвідка на проживання України).

Наприкінці 2024 року проєкт «Первый отдел» підрахував, що в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну 792 особи стали фігурантами кримінальних справ про держзраду, шпигунство і конфіденційну співпрацю з іноземною державою.

На окупованих територіях України засудили щонайменше 201 людину, тобто практично кожного третього фігуранта таких справ.

Правозахисники вважають, що багато справ були пов’язані з провокаціями ФСБ, а їхніми жертвами стають користувачі соцмереж (найчастіше «ВКонтакте» і Telegram), які є учасниками антивоєнних й опозиційних пабліків.