Російська влада ув’язнила жительку Енергодара на 14 років за «держзраду»

Підконтрольний Росії суд ув’язнив жительку окупованого Енергодара, повідомив мер міста Дмитро Орлов 18 вересня.

«Окупанти продовжують чинити злочини проти людей на захоплених територіях. Напередодні росіяни винесли вирок жінці з Енергодара, звинувативши її в «державній зраді», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Орлов зазначив, що окупаційна влада звинуватила жінку в здійсненні нібито шести переказів «на підтримку ЗСУ» на суму 7 тисяч російських рублів.

Читайте також: Доля полонених працівників Запорізької АЕС. За що судять? Де утримують?

«У квітні 2025 року її схопили співробітники ФСБ. Окупаційний суд виніс мешканці Енергодара вирок у вигляді з 14 років ув’язнення та 1 року обмеження волі», – додав міський голова.

Він нагадав, що українці, які залишаються на окупованих територіях, перебувають під постійною загрозою ув’язнення.

Російські державні інформаційні ресурси раніше повідомили про ув’язнення жительки Енергодару за «держзраду й фінансування українських військ». Її ім’я та позиція щодо звинувачень не озвучуються.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

