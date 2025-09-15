19-річного росіянина засудили до 7 років колонії – його батьки повідомили ФСБ, що він має намір вступити до РДК

Центральний окружний військовий суд у російському Єкатеринбурзі засудив до семи років колонії суворого режиму 19-річного Вадима Томілова із міста Ірбіт Свердловської області. Його звинуватили в замаху на державну зраду і участі в «терористичній організації» – за спробу вступити до «Російського добровольчого корпусу» (РДК), в якому на боці України воюють переважно росіяни, які виступають проти режиму Володимира Путіна.

Перші три роки Томілов має провести у в’язниці, решту – в колонії суворого режиму. Також йому призначили один рік обмеження волі після закінчення покарання в колонії.

Створений Радіо Свобода телеканал «Настоящее время» розповідав історію Томилова: юнак займався боротьбою та лижним спортом у спортивній школі, а в 2021 році посів третє місце на першості Росії з самбо. У квітні 2024 року він вийшов у загальноросійський етап Всеросійської олімпіади школярів, представивши модель вітрогенератора.

За версією слідства, у квітні 2024 року, незабаром після того, як йому виповнилося 18 років, Томілов потай від батьків отримав закордонний паспорт і вступив до лав РДК через телеграм-бот. На допиті в суді юнак сказав, що лише заповнив електронну анкету підрозділу та залишив контакт у телеграмі для зв’язку. Після цього, як заявляють силовики, його запросили до Тбілісі, попросивши взяти із собою 1500 доларів «на проживання». Томілов взяв мікрокредит у 45 тисяч рублів, і 9 травня 2024 року виїхав з Ірбіта до Єкатеринбурга, а потім в аеропорту Кольцово купив квиток на літак до Тбілісі на 11 травня.

Батьки юнака, зрозумівши, що він зник, зателефонували до поліції. Пізніше вони змогли зв’язатися із сином, і той у листуванні з батьком розповів, що мав намір виїхати та надіслав йому відео РДК. У результаті їм удалося відмовити Вадима від поїздки. Батьки також повідомили силовикам адресу хостелу, в якому зупинився Томілов, і переслали співробітникові поліції листування з ним. Силовики затримали Томілова того ж дня в хостелі.

Одна із родичок Вадима розповіла журналістам, що після затримання Томілова катували співробітники ФСБ. Суд призначив перевірку за заявою Томілова про насильство силовиків, але в порушенні справи з цієї причини відмовили.

У суді Томілов назвав своє бажання вступити до РДК «юнацьким протестом» і наголошував, що відмовився від цієї ідеї ще до затримання: тому, за його словами, він і назвав батькам адресу хостелу та погодився повернутися додому.