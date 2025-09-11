Засудженого в РФ євпаторійця Богдана Зізу позбавили громадянства РФ на його прохання – сестра

Засуджений російським судом художник та активіст із окупованої Євпаторії Богдан Зіза відмовився від російського громадянства, повідомляє «Суспільне» з посиланням на сестру кримчанина Олександру Баркову.

За її словами, Зіза ініціював це ще під час судового засідання у Ростові-на-Дону, де публічно заявив про небажання мати «нав’язаний йому» паспорт РФ.

«Він почав цей процес ще з моменту суду в Ростові, останнього суду, де він виголосив свою промову про відмову від російської мови, там, де зачитав рядки з пісні Артема Лоїка. Там він і попросив позбавити його громадянства», – повідомила сестра.

Вона уточнила, що для брата цей крок був символічним та принциповим.

«Громадянство нав'язане, російський паспорт теж нав’язаний, просто через те, що він залишився на території окупованого Криму», – пояснила Олександра.

За словами Баркової, родина пов’язує із цим надію на швидший обмін. «Ми сподіваємося, що якщо його не ідентифікуватимуть як громадянина Росії, то його швидше повернуть. Росія відмовляється повертати кримчан саме тому, що вважає їх своїми громадянами», – додала вона.

Щодо українських документів Богдана Зізи Баркова пояснила, що під час обшуку перед ув’язненням російські силовики вилучили його український паспорт.

У ніч на 16 травня 2022 року будівля російської адміністрації Євпаторії в окупованому Росією Криму була облита синьою та жовтою фарбами. У події російські силовики звинуватили кримського художника Богдана Зізу.

Російський державний телеканал «Крим 24» оприлюднив відео, на якому Зіза «визнається у скоєному та кається». Він був внесений до російського списку «терористів та екстремістів».

ФСБ Росії порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 30 («замах на злочин») та ч. 1 ст. 205 («терористичний акт») Кримінального кодексу Росії.

Пізніше Богдану Зізі російські силовики додали до звинувачення в тероризмі дві нові статті. Усього йому інкримінували чотири статті Кримінального кодексу РФ, три з них за тероризм.

Зіза звернувся до президента України та попросив включити його та інших українських політичних ув’язнених на території окупованого Криму та Росії до списків на обмін.

6 червня 2023 року російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив Богдана Зізу до 15 років колонії загального режиму. Російська прокуратура вимагала для Богдана 18 років суворого режиму.

27 вересня 2023 року Військовий апеляційний суд у підмосковному місті Власиха залишив вирок Зізі без змін.

На початку листопада 2024 року повідомлялося, що Зіза перебуває в російській виправній колонії №29 у місті Перм.