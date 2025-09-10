ФСБ звинуватила жителя Феодосії у передачі даних Україні за 130 доларів

В окупованому Криму співробітники ФСБ Росії повідомили про затримання жителя Феодосії. Його звинувачують у нібито передачі Україні даних про військові об’єкти та системи протиповітряної оборони РФ, пише агентство «РИА Новости».

За передачу даних затриманий нібито отримав 11 тисяч рублів (це майже 130 доларів на момент публікації).

«Затриманий за допомогою інтернет-месенджера WhatsApp ініціативно передав фото-відео матеріали та електронні файли, що містять координати військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, а також розташування ППО», – йдеться у повідомленні.

За твердженням російських спецслужб, отримані від чоловіка дані використовувалися для планування диверсій та завдавання ракетно-артилерійських ударів по позиціях російських військ.

У ФСБ заявили, що проти затриманого порушено кримінальну справу за статтею про «державну зраду». Йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ім’я та прізвище затриманого, а також його публічні коментарі російська сторона не оприлюднює.

За даними правозахисної організації «КримSOS», у 2024 році не менш як 56 кримчан зазнали переслідувань з боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення у нібито зв’язках із забороненими у РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій чи закликах до насильства.