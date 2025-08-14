Колишній в’язень Кремля Єсипенко розповів про вербування в’язнів із Керченської колонії до армії РФ

Журналіст проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислав Єсипенко розповів про те, як проходило вербування ув’язнених Керченської колонії в окупованому Криму на війну РФ проти України. Він повідомив про це в інтерв’ю Крим.Реалії.

За словами Єсипенка, на початковому етапі цієї практики «охочих було багато», оскільки російські вербувальники пропонували «досить пристойні гроші». «Це був, напевно, 23-й рік, якщо не помиляюся, з 23-го року, напевно, почали вже кликати, фінанси пропонували, досить пристойні гроші, якщо людина ніде не працювала, або працювала десь у полі, селянин якийсь, роботяга, він не заробляв, тут йому відразу два мільйони пропонували», – зауважив він.

Як зазначив журналіст, співробітники російського військкомату досить часто відвідували Керченську колонію. Під час цих візитів вони примусово проводили особисті бесіди із в’язнями, пропонуючи воювати проти України. Коли черга дійшла Владислава, з ним подібну бесіду проводити відмовилися.

«Набирають, наприклад, на війну в’язнів, приїжджають співробітники військкомату, і там, відповідно, ти заходиш і маєш представитися. Ти кажеш: здрастуйте, громадянине начальник, засуджений Єсипенко, засуджений Іванов. Ось я заходжу, вперше, коли всі мають через цю процедуру пройти, з кожним особисто розмовляють, і це досить часто, напевно, кожні 10 днів, кожні два тижні приїжджали співробітники військкомату і вмовляли зеків йти на війну. Мене викликали один раз, і я тільки зайшов, сказав: засуджений Єсипенко, одразу ж сказали: все, вільний, до побачення», – сказав Єсипенко.

На його думку, це було пов’язано із медійністю його справи.

До того, як Єсипенко заявив про тортури і це стало відомо широкому загалу, співробітники російських спецслужб намагалися пропонувати йому співпрацю.

«Була така фраза: якби ви працювали на нас, ми платили б вам у десять разів більше... Знаєте як, вони розуміли, що після того, коли я заявив про тортури, і громадськість підключилася, колеги там, тобто все, в даному випадку, моя справа стала медійною. Вони зрозуміли, що пропонувати вже немає сенсу», – додав журналіст.

Повне інтерв’ю з Владиславом Єсипенком дивіться 16 серпня на Youtube-каналі Радіо Свобода, а також читайте на сайті Крим.Реалії 15 і 18 серпня.

Читайте також: Звільнений із російської в’язниці журналіст Владислав Єсипенко повернувся в Україну після реабілітації



Владислав Єсипенко – фрілансер проєкту Крим.Реалії (Радіо Свобода). Він висвітлював соціальні та екологічні проблеми у Криму, знімав вуличні опитування і репортажі про життя на анексованому півострові. 10 березня 2021 року Єсипенка затримали співробітники ФСБ Росії за звинуваченням у зборі інформації «на користь українських спецслужб» і зберіганні «саморобного вибухового пристрою» в автомобілі.

Протягом 27 днів до журналіста не допускали незалежних адвокатів. Водночас державний телеканал «Крим 24» опублікував інтерв’ю з Єсипенком, у якому він підтвердив, що працював для проєкту Крим.Реалії.



У 2022 році підконтрольний РФ суд у Криму засудив Єсипенка до п’яти років позбавлення волі та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів. Російська прокуратура вимагала для нього 11 років. Сам Єсипенко на суді заявляв, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.

Журналіст після понад чотирьох років російського ув’язнення 20 червня був звільнений і залишив окупований РФ Крим. 22 червня він прибув до Праги, де згодом проходив медичні обстеження та реабілітацію.

За час ув’язнення Єсипенко став лауреатом кількох престижних нагород: Free Media Award (2022), Freedom to Write Award від PEN America (2022), Національної премії імені Ігоря Лубченка, а також отримав державну стипендію імені Левка Лук’яненка, що призначається українським політв’язням.